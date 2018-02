Ametnikuhärra ratsutab rohelise sipelga seljas

See, et poliitikud valimiste eel kas või pükstest välja poevad, pole mingi saladus. Kes pildile ei pääse, see hääli ei kogu. Praegune Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin rakendas möödunud sügisel promovankri ette oma hobi. Nimelt on retrorolleriga Muravei mööda linna vuristanud linnavalitseja alati armastanud mootoreid, olgu neil siis all kaks, kolm või lausa neli ratast.