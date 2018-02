Riigi infosüsteemi amet avab uue ID-kaardi rakenduse

DigiDoc 4 on uuem ja täiustatud versioon seni kasutusel olevast DigiDoc 3-st. Rakendus on tänapäevasema ülesehitusega, seda on mugavam kasutada ning selle esimesel käivitamisel antakse hea ülevaade DigiDoc 4 võimalustest.

Riigi infosüsteemi ameti eID valdkonna projektijuht Tõnis Reimo selgitas, et suurim muutus eelmise versiooniga võrreldes seisneb selles, et senise kolme rakenduse asemel on kasutajal edaspidi ainult üks. Uus rakendus ühendab endas kõiki ID-kaardiga seotud toiminguid: ID-kaardi haldusvahendi funktsionaalsused, dokumentide krüpteerimise ja allkirjastamise. Rakendus on kolmes keeles ning vahend töötab korraga ka mitme ID-kaardiga, mis on arvutisse ühendatud.

Mõlemad tarkvarad, nii DigiDoc 3 kui ka DigiDoc 4 jäävad paralleelselt kasutusse, ent amet soovitab kõikidel, kes kasutavad ID-kaarti digiallkirja andmiseks, dokumentide krüpteerimiseks või soovivad kontrollida oma ID-kaardi sertifikaatide kehtivusaega, võtta DigiDoc 4 versioon kasutusele hiljemalt selle aasta lõpuks. «DigiDoc 3 me enam ei täienda, mistõttu on DigiDoc 4 kindlasti parem ja tänapäevasem ID-kaardiga dokumentide töötlemise vahend,» selgitas Reimo.

Uus ID-kaardi kasutamise tarkvara on kättesaadav veebilehelt. Rakendus tuleb oma arvutisse alla laadida ja järgida juhendeid. DigiDoc 4 toimimise eeldus on see, et arvutis on juba olemas varasem ID-kaardi tarkvara. Alates juunist pakub iga arvuti automaatselt ID-kaardi rakenduse uuema versiooni kasutuselevõtmist ning ID-kaardi kasutaja ei pea ise tarkvara alla laadima.

1. juunini ootab RIA ID-kaardi rakenduse veelgi paremaks muutmiseks kõigi kasutajate ettepanekuid ja tagasisidet RIA kodulehel.