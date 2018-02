Minister Jaak Aab: Viljandi on omaette fenomen

«Viljandi on omaette fenomen, sest ettevõtluse poolest ei toimunud seal kümme aastat tagasi peaaegu midagi. Rahvaarv vähenes kiiresti ning keskmise sissetuleku poolest oli see pingerea lõpus,» meenutas Aab, kes sajandi algul oli Võhma linnapea ning Viljandimaa muredega hästi kursis.

«Tänu kohalikele ettevõtjatele on olukord väga palju muutunud ja Viljandi areng on olnud meeletu. Nüüd saab tööpuuduse asemel rääkida hoopiski tööjõupuudusest,» rääkis Aab. «Suur osa selles edus on olnud ka linnal endal, mis on panustanud hea elukeskkonna loomisesse. See omakorda annab ettevõtjatele signaali, et piirkonda tasub investeerida. Seetõttu ongi Viljandi hea näide, kuidas omavalitsuse ja ettevõtluse koosmõjul tõustakse viimasest otsast esiotsa.»