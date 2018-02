Koolide sulgemise eelnõu jääb sügiseni volikogu päevakorrast välja

Põhja-Sakala vallavanem Tõnu Aavasalu sedastas, et kuna lapsevanemad ja osa volikogu liikmeid avaldasid survet eelnõu mitte käsitleda, oli selle päevakorrast väljajätmine õige otsus. «Vanemad peavad võtma vastutuse, kas nad on rahul sellise kooliharidusega, mida pakutakse. Kui nad on rahul ja omavalitsus on nõus summasid panustama, siis vallavalitsus täidab neid otsuseid,» kinnitas ta.