Juhtkiri. Olukord pole lahenenud. Vist

Juhul kui Põhja-Sakala vallavalitsuse eelnõu, mis pani ette sulgeda Suure-Jaani kooli Tääksi ja Sürgavere õppekoht, polnud puudulik ega läbimõtlemata, on läinud nädalal volikogus tehtud otsus see hääletamata jätta kõigest ajutise iseloomuga ning varsti on sama küsimus uuesti päevakorral. Ilma mõjuva põhjuse või tungiva vajaduseta ei tohiks ükski sedalaadi ettepanek sündida, ent otsuse tegematajätmine seda olematuks ei muuda.