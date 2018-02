Eesti Pank ootab Jaan Tõnissoni meenemündi kavandeid

Mitmetasapinnalise portreemündi reversi kujunduses on kohustuslik kasutada Jaan Tõnissoni portreed või selle fragmenti. Reversi muud kohustuslikud elemendid on mündi nimiväärtus koos eurotähisega (15 €). Aversi kohustuslikud elemendid on Eesti Vabariigi suur riigivapp, tekst «Eesti Vabariik» ja aastaarv 2018.