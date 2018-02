Päästeamet jagab soovitusi külmadeks öödeks

Läbi avatud ahjuukse kiirgab soojus tuppa, samas võib see ahju liigselt maha jahutada.

Ilmateenistuste andmetel on lähipäevadel oodata külma jätkumist ning senisest veel külmemaid öid. Päästeameti varasem kogemus on näidanud, et külmakraadide kasvades suureneb hüppeliselt ka tulekahjude hulk ja tules hukkunute arv.