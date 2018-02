ARVAMUS: Miks te ometi sõitsite Lätti?

Eesti riigi aastapäeval on paslik mõelda kõigi nende kümnendi jooksul tehtud ohverdustele, tänu millele me saame praegu elada riigis, kus alkoholi hind on põletavaim teema. Meie seas elab siiani inimesi, kes on varjunud lapsena kuulide ja pommide eest või näinud, kuidas tema ema läks ööpäevaga halliks pärast seda, kui saabus teade, et tema poeg on rindel surma saanud.