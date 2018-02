Kuidas käis Viljandis lehetegu iseseisvuse väljakuulutamise aegu

Saatus viis mind «Sakala» juure rahutuks ja pinevaks üleminekuajaks korralageduse katlas keeva Vene alt omariiklusele. Sellal juba — augusti lõppnädalal 1917. aastal näis, eriti aga pärast enamlaste juulikuu mässukatset Petrogradis, et suur Venemaa viskleb halvaloomulistes krampides, mis õige pea võivad tolle «savist jalgadel» seisva kolossi viia lagunemisele. Ja ega tulnudki kaua oodata, kui oktoobri maailmamürts näitas teed, mida tuleb sammuda suurima kindlusega ja kõrvalekaldumiseta, kui ei taheta hävineda kõikeneelavas keerises. Muidugi, Viljandis ei kajanud oktoobri riigipööre nõnda raksuvalt kui Tallinnas: liig vähe oli materjali ja seegi pisku ei olnud plahvatuseks esmakvaliteetne. Päälegi polnud kodukasvanud juhtidel enestelgi üsna selge, mis värk too enamlus õieti on. Aga et maale paiskus lainena sakslaste eest taganevaid demoraliseeritud Vene mägesid, kellelt võis antud olukorras oodata ainult kõige halivemat, siis tuli tegutseda ehkki mainitud laine suunis mööda Viljandist.



1917. a. novembri esimestel päevadel asus Viljandi maakonnavalitsus seisukohale, et Eesti korraldab ennast ise. Et see ei olnud ainult hüüdsõnaline seisukoht, seda kinnitasid hilisemad sündmused. – On loomulik, et «Sakala» sellal kõigiti toetas mainitud seisukohta, käies mitte ainult oma vanade võitlustraditsioonide järgi võõra rõhumise vastu, vaid nähes selgesti, et see on ainult võimalik tee pääsmiseks kaosest. Ta selgitas enesekorraldamise tähendust ja tähtsust reas artiklites, tõstis kilbile iseseisvuse mõtte ning astus kindlasti ja julgesti vastu enamlaste talitamisviisidele ja võtetele.

Kohalik enamline võim, kes oli kuidagi suutnud organiseeruda Tallinna meeste abil, pidas säärast selgitustööd kurjast tulnuks. Ja nii algas vägikaikavedamine «Sakala» ja kohaliku sõjarevolutsioonilise komitee vahel, kes ennast oli kuulutanud ainsaks võimuks Viljandi linnas ja maakonnas. See võitlus oli oma esimeses järgus traagikoomiline.

«Sakala» seadis nõudmise, et Viljandisse saadetakse üks Eesti väeosa. Põhjendas seega, et taganevad Vene mäed, kes ei tunne ega tunnusta enam mingit distsipliini, võivad panna toime riisumisi ja muid vägivallaakte. On hää, kui omavoliliste väljaastumiste puhul saab saata jõudu jõu vastu.

Viljandi sõjarevolutsiooniline komitee nägi selles nõudmises kurja «kontrrevolutsioonilist» akti ning nõudis toimetuselt, et leht saadetaks enne ilmumist komiteesse tsenseerimiseks. Vastasime, et nõudmine jääb täitmata, et meie ei tunnusta mingisugust tsensuuri ajal, kus on deklareeritud täielikku sõnavabadust. – Kirjutasin sel puhul artikli päälkirjaga «Punased sandarmid», valides mottoks Merezhkovskist «Hullud koerad kardavad vett, hirmuvalitsejad – sõna». Täisnimi muidugi alla.

Tolle esimese kokkupõrke finaaliks oli toimetaja H. Vellneri kutsumine komitee ette, kus peetud poleemikast ta sai kena aine vesteks, kuna mulle tehti «tõsine hoiatus».