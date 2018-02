Galerii ja video. Vabariigi aastapäeva vastuvõtt möödus suurejooneliselt

Viljandi maakonna kõrgeima autasu, Viljandimaa Vapimärgi, sai see aasta praeguna Põhja-Sakala valla Kõo ja Võhma piirkonna juht Tarmo Riisk, kes kõneles tunnustust vastu võttes, et tahab tänada kõiki neid, kes 25. aasta jooksul on tema kõrval seda teed aidanud käia. "Tahan oma vallavalitsuse töökat kollektiivi tänada, sest ega neil ei olnud esialgu lihtne minu veidrustega harjuda. Aga nad on kogu selle aja minu kõrval olnud ja me oleme rahvast saanud teenida väga suures üksmeeles," lausus ta. "Vanaduspõlves on, mida mäletada, olgu see kasvõi ühine lõunasöök Rootsi kuninga perega."