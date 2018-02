GALERII. Heimtalis peeti maha suurejooneline vastuvõtt

«Oma Riik on üks õpilasesinduse vormidest. See on ka meie koolile uus asi. Idee oli läbi teha Eesti riigi loomine nii, nagu oli 100 aastat tagasi, ainult kooli kontekstis,» selgitas kooli huvijuht Eneli Rimpel. Ta lisas, et toimusid valimised ja loodi ajutine valitsus. «Nüüd on meil Oma Riigi president ning ministrid, näiteks kultuuri-, haridus- ja spordiminister, kes seisavad Heimtali õpilaste huvide eest.»