Juba nädalapäevad on Viljandi laululava ette rajatud jääväljakut. Siiski pole töö veel punkti saanud, sest nagu ütles üks eestvedajaid Eve Naanuri, pole korraliku jääväljaku tegemiseks õigeid vahendeid.

Kuigi korralik uisuväljak on laululava juurde visa tekkima, ei kaota Viljandi uisutajate esindajad ja Linnahooldus lootust, et vabariigi juubelipäevaks on kõik korras.