Päril kostitatakse suusatajaid teega

Päri spordihoone juhataja Leho Estorn andis teada, et on Viljandi Riia maantee lõpust, ringtee juurest Päri spordihooneni sisse ajanud suusajälje ning lubas selle igaks juhuks ka lipukestega tähistada. «Tekitasime võimaluse inimestel suuskadel matkale tulla,» lausus Päri spordihoone juht ning kinnitas, et ootab laupäeval ja pühapäeval kella 11—14 kõiki suusamatkajaid sooja teega.