Kõik inimesed, kes on mõne niisuguse kingituse taga, on andud oma suure panuse, et 2018. aasta 24. veebruar oleks meeldejääv ja kosutaks hinge. Kõigi ülejäänute võimuses on olla homme traksis ja Eesti 100. aastapäeva vääriliselt tähistada. On ju suur tähtpäev mõnikord nagu pall, mis otsustaval hetkel tühjaks visiseb. Pikalt on ette teada, et see tuleb, aga kui see lõpuks kohal on, möödub see nagu iga teine päev.