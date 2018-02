Filmiarvustus. Ürgne mõõduvõtt

Lõppeval nädalal esilinastunud kogu pere animafilm «Koopainimene» («Early Man») on järjekordne Nick Parki kvaliteedimärki kandev linateos. Seda, kas ka värsket multikat saadab kuldsesse mehikesse valatud edu, näitab aeg. Potentsiaali iseenesest on.

Milles siis kühvel? No põhimõtteliselt on stsenaarium üle keskmise jabur. Animatsiooni vallas on see vist möödapääsmatu. Vähemalt siis, kui tahad, et nalja saaks. Nick Park ilmselgelt tahab ja saab publiku naerutamisega üldjuhul ka väga hästi hakkama. Olgem ausad, «Koopainimene» pole siiski just ha-ha-naljakas, küll aga paneb põngerja popkornipakki hoidma tulnud lapsevanema üsna mitmel korral muigama. Ja kui enne seansi algust kohvikus aega parajaks tehes sai koogi kõrvale pitsike Vana Tallinna tehtud, vaikselt naerugi pugistama.