Justiitsminister hümniseadusest: pikk protokoll võib viia naeruväärsuseni

Sakala küsimusele, kui sisuliseks ta hümniseaduse eelnõu peab, vastas Reinsalu, et ta toetab mõtet, et Eestis oleks riigi austamise lauluks meie hümn, kuid ta ei pea mõistlikuks luua pikk protokoll, mis seda reguleerib.

«Ma arvan, et seda tehes on väga suur oht kalduda naeruväärsusse,» lausus minister. «Meie rahva side oma riikluse sümbolitega on palju intiimsem, vahetum ning kodusem kui mingites suurtes impeeriumides.»