Veerand sajandit rahva teenistuses

«Hällõu!» hõikas Tarmo Riisk telefonitorru, kui sõitis teisipäeva hommikupoolikul Suure-Jaanist Kõo poole. Nagu ta nentis, on roolikeeramist pärast valdade liitmist juurde tulnud, aga oma rahva teenimise töö on ikka samasugune, nagu ta on teinud maakonna pikaajalisima vallavanemana 25 aastat järjest. Ta on nimelt öelnud, et kui suures vallas valitsetakse, siis väikses teenitakse oma rahvast.