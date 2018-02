Tulevik alustas Kaare koolis hooaega

Kooliperel käisid peale Sander Posti külas veel väravavaht Karl-Romet Nõmm, noored keskväljamehed Illimar Loigo ja Lauri Elur ning äärekaitsja Gunnar-Laur Sindi.

Südamlikus õhkkonnas kulgenud kokkusaamisel kuulasid lapsed huviga meeste juttu. Põgusa tutvustuse järel kõneles Sander Post sellest, kuidas väikesest Viljandist välismaale ning rahvuskoondisesse jalgpalli mängima jõutakse. Klubi meediajuht Marek Tiits rääkis klubi ajaloost, mängijatest ning eelseisvast hooajast. Üheskoos vaadati videosid möödunud hooaja kaunimatest väravatest ning tribüünidel aset leidnud naljakatest episoodidest.

Paljudele Kaare kooli lastele tuli rõõmsa üllatusena fakt, et nende kunstiõpetaja Eve Metsa poeg, Hollandi kõrgliigas tegusid tegev rahvuskoondise põhimees Karol Mets on samuti Tulevikust sirgunud mängija. Klubi mängija, treener ning spordidrektor Sander Post aga on Kaare koolis tuntud ja palavalt armastatud, sest just tema annab seal lastele jalgpallitreeninguid.

Kohtumise lõpus jagati võimlasse kogunenud lastele klubi sümbolitega meeneid ning lapsed said mängijatega pilti teha ja neilt autogramme küsida. Seda võimalust kasutati mõistagi usinalt.

Kaare koolis asetleidnud kohtumine oli esimene Viljandi Tuleviku algavat hooaega tutvustavast koolikülastuste seeriast. Klubi meedia- ja turundusjuht Marek Tiits selgitas, et seekord loobuti tavapärases vormis meeskonna esitlemisest just nimelt eesmärgiga minna kogukonnale lähemale ja sõlmida isiklikul pinnal kontakte.

«Viljandi on väike linn ja siin on klubi igapäevatöö korraldamises oluline osa vahetul suhtlusel kogukonnaga. Nii otsustasime, et tänavu jätame klassikalise meeskonnaesitluse ära ning selle asemel et kutsuda inimesed meeskonda vaatama, läheme meeskonnaga inimeste juurde,» kõneles Tiits. «Linna koolides õpib sadu noori, paljud neist omakorda treenivad ja mängivad meie klubis – vist polegi võimalik meie linnast leida ühtki peret, kus keegi kas ei mängiks jalgpalli või vähemalt ei tunneks kedagi, kes Tulevikus mängib.»

Linna koolides on Tuleviku mehi alati soojalt vastu võetud. «Näiteks mullu Kesklinna koolis korraldatud isadepäeval oli ligi 400 osavõtjat ning seda päeva meenutatakse seniajani soojalt. Me oleme, ma julgen öelda, Eesti kõige ehedam ja toimivam kogukonnaklubi ja me kavatseme oma tööd sama tempo ning kirega jätkata!» ütles Marek Tiits.

Tuleviku kooliseeria saab järje juba märtsi alguses ning lähemate nädalate jooksul käiakse läbi kõik linna koolid.