Haruldase hõbemargi saavad kingiks poliitikud ja 24. veebruaril sündivad lapsed

Hõbemarki esitlesid Viljandis Eesti Posti juhatuse esimees Joona Saluveer, riigisekretär Heiki Loot ja margikunstnik Indrek Ilves. Neljapäeval oli hõbemark piiratud koguses müügil kõikides postkontorites ning Omniva e-poes. Haruldase hõbemargi tiraaž on 30 000 eksemplari. Margi nominaalhind on 10 eurot, mõõtmed 28 x 38 millimeetrit ning kaal 1,2 grammi. Hõbemargid on pakendatud läbipaistvatesse plastist kaitsekapslitesse.