Sakala sai kingiks raamatu, mida võib vaid kinnastega puudutada

Suures osas käsitööna valminud raamatus pole läbi mõtlemata jäänud ükski detail. Iga rahatäht, ühekroonisest 500-krooniseni, on paigutatud kahe lehekülje vahele, nii et selle esimene ja tagumine külg on läbi kile lugejale näha. Kokku trükiti raamatuid 100 ning viimastel lehekülgedel on täpselt kirjas, millise seerianumbriga rahatähed millises raamatus on. Näiteks Sakalale kinkis Toomas Kull täna eksemplari numbriga 98, milles on Sakala nime ja asutaja Carl Robert Jakobsoni pildiga ehitud 500-kroonine numbriga AR827617.

"Sakala on ainus ajalehetoimetus maailmas, kes selle raamatu kingiks saab," ütles Kull köidet üle andes ning tõdes, et tõenäoliselt on Sakala ka ainus ajaleht, kelle nimi on rahatähele pandud.

Kõik raamatus leiduvad rahatähed pärinevad Toomas Kulli isiklikust kollektsioonist. Ent raha on seal veel. Nimelt on läbipaistvate vahelehtede paberisegusse lisatud purustatud Eesti kroone, mille paberipood Zelluloos tellis Nepalist. Nagu poe esindaja Peeter Maksing järelsõnas selgitab, ostavad nad Nepali firmalt tavaliselt looduslike taimedega dekoratiivpaberit, kuid seekord lisati Nepalis taimede asemel segusse kroone, valati neist erineva paksusega paber ja kuivatati sealse päikese all.

Raamatu unikaalsust näitab seegi, kuidas sellega ümber tuleb käia. Et rahatähed ennast hästi tunneksid, soovitas Kull hoida raamatut alla 50-protsendise õhuniiskusega ruumis ning lehitseda ainult niinimetatud muuseumikindaid kasutades.

Et haruldast paberit mitte kahjustada, tohib raamatut kätte võtta vaid kinnistega. FOTO: Elmo Riig

Kull tõdes, et raamatu trükkija leidmine oli kaunis raske, sest nii väikese tiraaži ja suure käsitöömahuga teost ei tahtnud paljud ette võtta. Lõpuks leidis ta Kalamajas tegutseva pereettevõtte Librix Print.