Pärimusmuusika festival avalikustas esimesed esinejad

Eesti esinejad moodustavad nii-öelda kahurväe, need on tuntud Viljandi folgi esinejad, keda püsifolkija armastab ning ootab. Välismaa esinejate nimekiri täieneb aja jooksul veel ligi kümne nimega ja moodustab tugeva läbilõike kogu maailma rahvaste muusikast.

26. Viljandi pärimusmuusika festivali teema on «Sajaga!», mis peegeldab kõige paremini noort ja pulbitsevat energiat. Sel aastal toobki festival kokku noorema põlvkonna pärimusmuusika professionaalid ja tulevikutalendid kodu- ja välismaalt.

Programmipealik Tarmo Noormaa. FOTO: Elmo Riig

Viljandi pärimusmuusika festivali programmijuht ja pärimusmuusika keskuse juhataja on tänavuse programmi suhtes elevil. «Programm on mitmekesine ja tõepoolest sajaga noortepärane. Südame teeb soojaks ja meele uhkeks, et kõik meie armsad kodumaised ansamblid on teinud valiku olla just meie festivalil. Hinge lisab ärevust teadmine, et välismaalt on tulemas koosseisud, keda oleme pikalt oodanud, mõnda lausa neli aastat, ja nüüd kannab mitme aasta töö vilja,» kõneles ta.

Festivali pealik Ando Kiviberg ütles, et selleaastane esinejate rida teeks kadedaks ükskõik millise teise sõsarfestivali ükskõik millises maailma otsas. Meeskond on teinud tublit tööd ja kuigi palju on veel teha, on korraldajad sajaga peoks valmistumas.

Viljandi pärimusmuusika festivali piletimüük on samuti kulgenud mõnusas tempos. Piletimüügipealik Anu Rannu tõdes, et ootamatult kiirelt said otsa noortepassid, mille kogust eelmiste aastatega võrreldes suurendati, ent neid on oodata veel lisa. «Et tegemist on noortele mõeldud festivaliga, tahame omalt poolt teha kingituse ja noortepasse veel juurde lisada. Huvilistel tasub hoida kätt pulsil ja silmad-kõrvad lahti. Seda just suve hakul, kui müüki tulevad üksikpiletid: siis lisame juurde ka noortepasse,» selgitas Rannu.