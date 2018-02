Tipptegijad räägivad ettevõtlikuna maailma minemisest

Reede õhtul on Viljandi kultuuriakadeemia Wimka hoones inspiratsiooniõhtu «Ettevõtlikuna maailma», kus oma kogemustest räägivad pakiroboteid tootva aktsiaseltsi Cleveron kaasasutaja Arno Kütt ning selleaastase maailmakoristuskampaania eestvedaja Anneli Ohvril. Tulijad saavad teada, miks ja kuidas on need maailmatasemel ettevõtmised sündinud ning kuidas need seestpoolt välja näevad.