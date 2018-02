Viljandimaa raielankidel läbi viidud vaatlustel oli kõik korras

Lisaks kontrolliti ka ühte ehitusobjekti ning väikest toitlustuskohta, kus olid kõik töötajad kenasti registreeritud. Tiia Põder kõneles, et eriti rõõmustav on see, et ehitusobjektil oli töötajatele makstav ametlik palk igati normaalsel tasemel ja kontrollitud toitlustuskohas oli töötajate ametlik palk üle maakonna keskmise.

MTA jätkab vaatluste tegemist ning ettevõtjate nõustamist ümbrikupalkade teemal üle kogu Eesti, lisaks sellele on MTA on seadnud eesmärgi teha rohkem koostööd erinevate ettevõtete, liitude ja asutustega, et luua võrdsemat konkurentsikeskkonda.

Ametkond on käinud kohtumas kohalike omavalitsustega, et tutvustada neile võimalusi, kuidas kontrollida hangetel pakkujate tausta ning ebaausaid turuosalisi seeläbi riigi rahast eemal hoida ja võimaldada korrektsetel turuosalistel võrsetel alustel konkureerida. Sarnaseid kohtumisi on plaanis veel.