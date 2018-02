Juhtkiri. Pagana kahju

Täna kogunev Põhja-Sakala vallavolikogu arutab muu hulgas eelnõu, mis paneb ette sulgeda Suure-Jaani kooli Tääksi ja Sürgavere õppekoht. Lepime kõigepealt ühes asjas kokku: alati, kui mõni omavalitsus niisuguse otsuse langetab või seda isegi kaalub, tekib suur pahandus. Tillukesi koole ja õppekohti pannakse küll seepärast kinni, et lapsi on vähe, kuid isegi kui koolis käib näiteks tosin last, tähendab see, et mitmekümne inimese elukorraldus saab hoobi. Igal koolijütsil on ju vähemalt üks vanem või eestkostja ning ei tohi unustada ka haridusasutuses töötavaid naisi ja mehi.