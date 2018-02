Eesti sünnipäeval esineb isevärki kombinatsioon

«Meie peamised eesmärgid oli teha midagi enneolematut ning samas kõnetada erilise kuupäeva puhul võimalikult laiahaardeliselt eri generatsioone,» selgitas Valter Vaha, kes on üks «Wabariigi mällariks» nimetatud peo korraldajatest. «Üllar Jörberg on sündinud 1941. aastal, olles 23 aastat noorem kui Eesti Vabariik, ja 5miinust on kõige moodsam nähtus ning nad tundusid hullumeeleselt hea kombinatsioon.»