Politsei teenindustes ootab omanikku rohkem kui tuhat dokumenti

Tallinna piiripunkti juht Raavo Järva tõdes, et Tallinna lennujaamas on sagedad juhtumid, mil inimesed avastavad lennule registreerides, et pass või ID-kaart on kehtivuse kaotanud ning sellise dokumendiga ei saagi reisile minna. «Et kaua oodatud reis ei jääks katki, tuleb kindlasti kõigi, ka kõige väiksemate pereliikmete dokumentide olemasolu ja kehtivus üle kontrollida,» toonitas Järva.