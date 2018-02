Ühe oktavi sisse mahtuvad kaksteist nooti ja elementaarne alfabeet on kasutada ka kõigil teistel maailma heliloojatel ja luuletajatel. Aga mitte selles pole asi. Viimasel ajal hümni ümber sündiv annab lihtsalt võimaluse juhtida tähelepanu märksa suuremale probleemile. See on hirm. Hirm muutuva maailma ees.