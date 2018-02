Meie läheme

Lugupeetud riigikogu liikmed, palume teie hinnangut Olustvere põhikooli direktori ja Olustvere TMK direktori tegevusele. Nii-öelda korraga kahel toolil istudes ei näe nad eetilisi ega moraalseid vastuolusid naaberkooli õppekohtade sulgemisprotsessi ettevalmistajatena. Eriti kurvastav on fakt, et alles pärast otsuste vormistamist küsitakse näiliselt lapsevanemate ja vallakodanike ettepanekuid koolivõrgu kohta. Kas need inimesed on õigustatud jätkama koolijuhtidena, kellelt eeldame eriti kõrgeid väärtushinnanguid ning sügavat arusaamist eetilisest ja moraalsest käitumisest?

Ainult väga rumal inimene ei suuda siit järeldada, et õppekohtade sulgemise otsus oli tehtud juba väga palju varem, võimul oleva valimisliidu Koostöö sügavates tagatubades. Haridusreformi arutelu algatamine on vaid seadusest tulenevate nõuete formaalne täitmine tagantjärele.

TÄÄKSI JA SÜRGAVERE küla noori peresid puudutavast viimasest koolireformist on möödas neli aastat. Suure-Jaani kooli hoolekogu liikmed on seisukohal, et see on olukorrale adekvaatse hinnangu andmiseks selgelt liiga lühike aeg. Vallavalitsus ei ole kavatsenudki enne otsuste tegemist ühinenud valla koolivõrku tervikuna analüüsida, arenguvõimalusi kaaluda ega kõigi asjaosaliste ettepanekuid kuulata.

Tääksi ja Sürgavere külaga samalaadses olukorras külasid on 100. aastapäeva tähistavas Eesti riigis väga palju. Nende külade elanikud on väsinud tõestamast, et nende pered pole piljardikuulid, mida suvalisel hetkel suvalise trikiga suvalisse auku lüüa. Need inimesed soovivad rahus kasvatada oma lapsi, hoida korras kodu ning tunda, et nad on olulised nii riigi- kui vallajuhtidele ka valimistevahelisel ajal. Tääksi ja Sürgevere küla näite põhjal ei ole ühelgi riigiisal õigust näidata näpuga inimeste poole, kes lähevad ...