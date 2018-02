Eesti Vabariik saab juubeliks hõbedast postmargi

«Eesti Vabariigi 100 aasta jooksul pole varem puhtast hõbedast marki emiteeritud, selline ainulaadne kirjamark on igati juubelivääriline,» sõnas riigikantselei EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho.

«Hõbemark on Omniva kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks,» ütles Omniva juhatuse esimees Joona Saluveer.

Haruldase hõbemargi tiraaž on 30 000. Margi nominaalhind 10 eurot, mõõtmed 28 x 38 millimeetrit ning kaal 1,2 grammi. Hõbemargid on pakendatud läbipaistvatesse plastist kaitsekapslitesse. Esitluspäeval on hõbemark piiratud koguses müügil kõikides postkontorites ning alates kella 13 Omniva e-poes.