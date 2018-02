Tööandjate keskliit otsib parimat praktikakohta

Tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul on kaks varasemat konkurss näidanud, et tööandjad peavad praktikakohtade pakkumist oluliseks ja on varmad oma kogemusi jagama.

Sel aastal on konkursil välja pandud eriauhind välistudengitele häid praktikavõimalusi pakkuvale ettevõttele. «Eestis õppivatel välismaa noortel on kaunis keeruline leida praktikakohti ja seetõttu soovime tunnustada ettevõtteid, kes on võtnud vastu keerulise väljakutse tagada kvaliteetne praktika ja juhendamine just välistudengitele,» kõneles Tamsar.