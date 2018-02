Laupäev, 24. veebruar

Vabariigi aastapäev. Kell 9.30 loeb Viljandi linnapea Madis Timpson kohtumaja trepil ette Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti, rongkäik Johan Laidoneri ratsamonumendi juurde, kuhu orienteeruvalt kell 10.30 asetatakse pärjad. Kell 11 tänujumalateenistus Jaani kirikus, kell 12 tegevused kogu perele Viljandi lauluväljakul. Laululava tantsuovaalil avatud liuväli on valgustatud ja avatud ööpäev läbi. Kell 12 viib Peep Tobreluts huvilised kolmekümne minuti loodusretkele Viljandi lossimägedesse ja kell 15 algab VLND fotomatk ümber Viljandi järve. Kell 13 algab Ugala teatris pidulik kontsertaktus, kus antakse üle linna preemiad. Kontsertaktusele on sissepääs kõigile vaba. Avatud on teatri kohvik.