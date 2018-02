Juhtkiri. Märksõna on usaldus

​Nagu tänasest lehest võib lugeda, on asjaosalised leidnud konstruktiivset joont hoides lahenduse, mis võiks kõigi meelest toimida. On hea näha, kuidas omavahel üritatakse koostööd teha, ent sisulises mõttes on olukord suuresti samaks jäänud. Edasi õnnestus liikuda tänu linnavalitsuse seatud nõudele, et hoone ehitamisele peab eelnema arhitektuurikonkurss, mille nõuded koostab Eesti arhitektide liit. See annab ettevaatlikult meelestatud linlastele kindluse, et seda, milline uus ehitis välja hakkab nägema, on võimalik mõjutada.