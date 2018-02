Vandenõuteooriasse, et iga meie liigutust jälgitakse, üldjuhul siiski uskuda ei maksa. See, tänu millele mulle reklaami osati pakkuda, oli remarketing.

Remaketing’i võiks internetiturunduse koolitaja Priit Kallase sõnul nimetada seda eesti keeles taasturunduseks. Ta selgitas, et inglise keeles viitab eesliide re- sõnale uuesti või taas. «Seda on inimesed kuskil näinud ja need, kes on veebilehel käinud, näevad seda hiljem uuesti.»