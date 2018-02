«Järgmine samm on tõepoolest arhitektuurikonkurss, aga ma ei oska praegu arvata, millal see tuleb,» sõnas Centrumi arendusdirektor Riho Maisa. Tema sõnul oli detailplaneeringu kehtestamine sedavõrd pikk ja vaevaline protsess, et edasisi plaane omanikud teha ei julgenud. Alles nüüd, kui linnavalitsus on otsuse teinud, saavad nad hakata mõtlema, kuidas ja millal keskuse laiendamine ette võtta.