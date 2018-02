Talvesoojaga harjunud inimesed lörtsivad pakase tähendust

Nagu ütles klimatoloog Ain Kallis, on tema ametikaaslaste seas juba ammu kõneldud, et pakane algab –25 kraadist. Samas möönis ta, et tänapäeval võib pakasepiiri tõmmata ka –20 kraadi peale, eriti kui puhub tuul ja see muudab olemise kõledamaks.