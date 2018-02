Kehra loodab kodusaalis Viljandile lähemale jõuda

Kehra mängib kodusaalis ja leiab kindlasti tuge tõsiasjast, et pole tänavu Viljandi HC-le kordagi kaotanud. Pisut enam kui kaks nädalat tagasi kohtuti Balti liigas ja Viljandis tehti 26:26 viik. Varasematest käimasoleva hooaja mängudest on Kehral kirjas kaks võitu: meistriliigas 31:29 ja Balti liigas 32:21 ning detsembrikuine 30:30 viik Kehrast.

«Tähtis mäng on ees, Kehra tahab kindlasti võita, aga eks tahame meiegi ja mitte ainult seepärast, et tänavu nende vastu veel võiduta oleme,» sõnas Viljandi HC peatreener Marko Koks. Tema sõnul on paari nädala tagune Balti liiga mäng meeskonnal värskelt meeles ja seekord peavad viljandlased suutma initsiatiivi paremini hoida.

Nädal tagasi Servitile suurelt alla jäänud Kehra teab, et parandamisruumi on palju. «Oleme palluritele rõhutanud, et mängudistsipliinist peab kinni hoidma ja platsil tegema varem kokkulepitud liikumisi. Samuti pöörasime tähelepanu realiseerimisele, sest Serviti vastu oli see kohutav,» selgitas Liiva.