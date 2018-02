Võhma intriigi finaal

Linnajuhtide töö tulemusena lõpetas linn eelarve tekkepõhiselt ligi 10 000 euro suuruse ülejäägiga. Selle eelduseks on, et vallavalitsus võtab välja volikogu otsustatud investeerimislaenu. Viia nelja kuuga tasakaalu kahe aasta jooksul teadlikult valesti planeeritud eelarve on töö, mille eest tuleb Võhma linna ametnikke ja juhte kiita. Nagu klassikud on öelnud: «Vähem möla, pikem samm.»