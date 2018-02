Volikogu kaalub kahe kooli sulgemist

Tääksi õppekoha juht Jüri Sulg lausus, et Suure-Jaani kooli juhtkond kirjutas analüüsi väga negatiivses valguses, et selle põhjal saaks teha eelnõu väiksemate kohtade sulgemiseks. Tema sõnutsi haavab Põhja-Sakala vallavolikogu eelnõu õpetajaid, kes südamega oma tööd teevad. «Väga ebakindel seis on. Sisemiselt elame ikka üle neid asju,» kinnitas Sulg.