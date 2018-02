Ülikool ootab laste joonistusi: milline näeb välja emakeel?

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kunstide keskuse eestvedamisel korraldatavale võistlusele on oodatud tööd, milles on kasutatud erinevaid kunstitehnikaid ja -stiile, lisaks joonistustele võib esitada maale, digikunsti, kollaaže ja muud sellist. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 7. märts. Esitatud töid hindab kunstide keskuse žürii, parimad saavad auhinna.