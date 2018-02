Põetasin haiget last ning kui üle paari päeva jälle raadio ja televiisori avasin, selgus, et selle lühikese ajaga olid miinimumelatise vastu sõdijad täitnud avaliku ruumi kohutava alatusega. Üks isa nimetas oma lapsi koguni naise äriprojektiks. Küllap on mu ajukäärud liiga lamedad, et seda loogikat mõista.