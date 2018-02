Kolm värvi. Kommi sisse

Karameļu Darbnīcal ehk Karamelli Töökojal on esindus ka Tallinnas, kuid esimest korda satun sellesse pereettevõttesse Jelgavas, kus asub peakontor. Firma on seadnud endale ambitsioonika eesmärgi saada 2020. aastaks Baltikumi juhtivaks karamellitootjaks. Selle kõrval tegeldakse ka väikese nišiäriga ning lastakse soovijatel ise komme valmistada.

Kommitegu algab tutvustusega, millest saan muu hulgas teada, et karamellide tegemiseks kasutatakse siin üldjuhul ainult looduslikku toorainet. Ka kõik värvained on looduslikku päritolu. Oranž näiteks saadakse porgandist, roheline spinatist ja must mustast porgandist. Värve omavahel kombineerides on karamelli sisse pandud firmade logosid ja kirjutatud nimesid. Sõna võib koosneda kuni kaheksast tähest ja iga täht lisab kommide hulgale ühe kilo.