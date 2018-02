Eestimaalasi paneks tunni kaugusel tööl käimist kaaluma 400-eurone palgatõus

«Inimesed eelistavad selgelt kodulähedast tööd või töölähedast kodu,» rõhutas uuringu teinud CV-Online'i tööturuekspert Rain Resmeldt Uusen. «See tähendab, et kui riik viib 1000 töökohta Tallinnast välja, siis see on maakonnakeskustes haritud spetsialistidele tugev motiiv kodukanti jääda.»

Enam kui 1000 osalejaga uuringus tunnistas iga kuues vastanu, et kaaluks tunniajase autosõidu kaugusel töötamist 200-eurose palgatõusu korral. 500-eurose palgatõusu korral teeks seda juba kolmveerand vastanuist. Samal ajal kinnitas veerand vastanuist, et ei töötaks tunniajase autosõidu kaugusel mitte mingil juhul.

«Tunnine sõit igal hommikul ja õhtul teeb kokku töönädala jagu tunde igas kuus,» täpsustas Uusen. «Mitu vastanut kinnitas, et on mõnda aega kaugel tööl käinud, kuid see on olnud perekonnale koormav ning lõpuks on ikka jõutud elukohavahetuseni.»