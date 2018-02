Koksvere külaseltsi eestvedaja Kuldar Kipper, kelle eestvõttel atraktsioon kerkis, rääkis, et külas on väga hea elada, aga lastele lustipaika varem polnud. «Loodan, et vastne mänguväljak muudab paiga noortele peredele veel atraktiivsemaks,» sõnas ta. Lastele on seal veel tasakaalupink, ronila, tunnel ja rööbaspuud.