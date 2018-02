Ebatüüpilise välimusega popstaari isekas elu

Ebatüüpilise välimusega popstaari Phil Collinsi elust saaks hea dramaatilise filmi ja küllap see kunagi ka tuleb. Üks võimalus Collinsi raamatust osa saada on seda kuulata. Veidi üle kümne tunni kestva audioversiooni luges sisse autor ise ning asjatundjate hinnangul sai see nii hea, et näiteks New York Times arvustaski teost selle põhjal.

FOTO: Erakogu