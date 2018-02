Filmiarvustus. Mõnus mahlane lödiburger

Üldiselt on sedasi, et film saab olla maksimaalselt nii hea, kui on seda tutvustav treiler. Sellesse lühikesse klippi koondavad loojad tavaliselt tuumakamad kohad. Kui treiler vaatajas huvi ei tekita, võib filmi maha kanda. «Klassikokkutuleku» tutvustus on üsna humoorikas ja väga tore on tõdeda, et tegelikult saab pulli veel kõvasti rohkem, kui selle klipikese põhjal arvata võiks.