Nädala foto. Staarid elutoas

Kunagi ütles üks staariks tahtja, kel ei õnnestunud «Eesti otsib superstaari» eelvoorustki edasi saada, et tema etteaste ebaõnnestus sellepärast, et ta pole harjunud nii väikse inimestehulga ees esinema. Tema õnnetuseks istus aga kohtunikelaua taga Mihkel Raud, kes tegi talle omase irooniaga puust ja punaseks, kui rumal niisugune väide on.