Vaba mõte. See asi tuleb selgeks vaielda

Veel nädal tagasi mõjunuks selline küsimus totakalt. Nüüd on see täiesti asjakohane. Tuleb välja, et leidub inimesi ja organisatsioone, kes mitte ainult oma sõnade, vaid ka tegudega vastavad sellele küsimusele eitavalt.

Tõsi, ei-vastajad on kõigi märkide järgi selges vähemuses, et mitte öelda marginaalne osa inimestest. Seda, milline on riigi arusaamine ja seisukoht, peegeldas nii pagulaste vastuvõtmise kui turvalisuse eest vastutava siseministeeriumi minister Andres Anvelt, lausudes üheselt, et ta ei pea seda mingil juhul õigeks.