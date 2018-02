Sakala malev võttis vastu liitlaste pealetungi

Sakala maleva võitlejatele oli see esimene kord Scotuspataljoni talveõppusel osaleda ning nad olid Harju maleva meeste kõrval ainsad kaitseliitlased, kes õppusele pääsesid. «Tahan väga tänada Scoutspataljoni juhti ja liitlasi, et nad meile nii suurepärase võimaluse pakkusid. Tänu sellele said mehed ettekujutuse, mida tähendab sellistes oludes võidelda ja milleks me treenime,» sõnas Ilus.