Rademar asub Viljandi Tuleviku suurtoetajaks

Sama meelt on ka Rademari juhatuse liige Martin Juksar, kes kinnitas, et Rademarile on alanud koostöös esmaoluline Viljandi sportiva noorsoo toetamine. «Rademari kauplusi leiab paljudest Eesti linnadest ning meie sooviks on, et ka pealinnast väljaspool elavate ja sportivate laste unistused ei jääks täitmata,» lausus Juksar. «Viljandi Tuleviku tegemisi oleme vaiksel moel toetanud juba mitu aastat. Jälgides nende toimetuste südamlikkust ja entusiasmi Viljandi spordielu edendamise nimel, leidsime juhtkonnas, et on aeg oma abipanust suurendada.»