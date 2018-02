«Sealt on väga ilus vaade. Kui roostikumeri kasvab paari-kolme meetri kõrguseks, siis inimese silmad on umbes nelja ja poole meetri kõrgusel,» rääkis osaühingu Oiu Sadam juhatuse liige Anmar Pihlak üle neljasaja meetri pikkuse raja kõrgeimast kohast. Pooleli olev ehitis jõudis detailplaneeringus paberile 2009. aastal. Et seal on Natura ala, tuli rajatis ka keskkonnaametnikega kooskõlastada.